Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: "Anlatacak çok şey var, Pako bizim..."

Sezen Aksu'nun, hayatını kaybeden Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Suda, sunuculuğunu yaptığı programda "Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" diyerek vasiyetini açıklamıştı. Sezen Aksu'nun Pakize Suda'nın bu isteğini yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.