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Haberler Magazin Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: "Anlatacak çok şey var, Pako bizim..."

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: "Anlatacak çok şey var, Pako bizim..."

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı, stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlenen ünlü isim felç geçirdi, solunum güçlüğü çekmeye başladı. Yoğun bakım tedavisi devam ederken Pakize Suda'dan acı haber geldi, 70 yaşında hayata veda etti. Tüm sanat dünyası gibi Müge Anlı da Pakize Suda'dan gelen acı haberle derinden sarsıldı. Bugün ATV canlı yayınındaki programını kapatırken Pakize Suda'ya veda eden Müge Anlı Dobra Dobra programında 2 sezon boyunca birlikte çalıştığı Suda için kurduğu cümlelerle yürekleri sızlattı. Duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, Pakize Suda'ya işte böyle veda etti.

takvim.com.tr
22.12.2022 13:57 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:14
Müge Anlı’dan Pakize Suda’ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Anlatacak çok şey var, Pako bizim...

"ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR, PAKO BİZİM..."

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya veda... Video izle

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Müge Anlı’dan Pakize Suda’ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Anlatacak çok şey var, Pako bizim...

Pakize Suda'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak Fethiye'de hastaneye kaldırıldı.

Müge Anlı’dan Pakize Suda’ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Anlatacak çok şey var, Pako bizim...

Beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlenen Pakize Suda felç geçirdi, solunum güçlüğü çekmeye başladı. Yoğun bakım tedavisi devam ederken 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Müge Anlı’dan Pakize Suda’ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Anlatacak çok şey var, Pako bizim...

Bir yıl arayla kardeşini ve annesini kaybeden usta isim teselliyi yeğenlerinde bulmuştu. Bir süredir akıl zayıflığı yaşadığını söyleyen ablasının isteği ile vasi olarak atanan yeğeninden gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu.

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya veda... Video izle

Müge Anlı’dan Pakize Suda’ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı: Anlatacak çok şey var, Pako bizim...

Sezen Aksu'nun, hayatını kaybeden Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Suda, sunuculuğunu yaptığı programda "Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" diyerek vasiyetini açıklamıştı. Sezen Aksu'nun Pakize Suda'nın bu isteğini yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.

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