Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

25.05.2020 12:25

Müge Anlı Atv ekranlarında 1 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı denince akla gelen ilk isimlerden olan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez de Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan gibi ünlü isimlerle çektiği bayram videosu İle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Taklitleri ve eğlenceli videoları ile adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeninin videosunu görenler, 'Müge Anlı da olsaydı keşke' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hababam Sınıfı müziği ile sosyal medyada dikkat çeken bayram videosu...

Müge Anlı videoları ile sosyal medyayı kırıp geçen fenomen Tansu Dayan'dan ünlülerle çekilen bir bayram videosu geldi. Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan, Fezi Altun gibi isimlerin yer aldığı videoda Müge Anlı'yı da görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, 'Keşke Müge Anlı da olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ramazan Bayramı için çekilen eğlenceli videoyu Pınar Altuğ ve Demet Akalın da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Corona virüs nedeni ile sevdikleri ile sosyal mesafeli bayram kutlayan ünlülerden eğlenceli video geldi. Müge Anlı taklitleri ile tanıdığımız sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın videonun sonunda kasenin içine kolonya dökmesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yüz mimikleri ve başarılı taklit yeteneği ile dikkat çeken fenomenin videosunu görenler, 'Keşke Müge Anlı da videoda olsaydı' şekinde yorumlarda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu 46 yaşındaki Müge Anlı, kendisini taklit eden genç fenomeni başarılı bulmuş ve ona bir hediye göndermişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından belirli bölümleri alarak taklit eden genç fenomen Tansı Arif Dayan, Müge Anlı'nın da dikkatini çekti.

Müge Anlı'nın ekibinin videoları izletmesi üzerine kahkahalara boğulduğunu belirten Müge Anlı, Dayan'ı başarılı buldu.