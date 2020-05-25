Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın 8 yaş küçüğü'

25.05.2020 10:14

Acun Ilıcalı Survivor çekimleri için uzun bir süredir Dominik'te. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok videosu ile dikkat çekti. Dans videosu ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'ya sosyal medyada, 'Şeyma'nın küçük versiyonu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden çok konuşulan dans videosu...

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 29 yaş küçük Yalova doğumlu Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için bir süredir Dominik'te...

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafları magazin gündeminde günlerce konuşulan Acun Ilıcalı'nın hayatındaki kadınlar, anlaşılan sosyal mecraları seviyor...

Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı. O da birçok ünlü gibi çektiği videoları gönlünce paylaşmaya başladı. İlk videosu ise dans oldu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın TikTok'taki dans videosunu görenler, 'Şeyma Subaşı'nın 8 yaş küçük versiyonu' şeklinde yorumlarda bulundu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızlarının TikTok videosunu paylaşmış ve karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoya, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber..." notunu düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın canlı yayında Şeyma Subaşı'yı görünce verdiği tepki magazin gündemine bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına girip kızının adını yazıp kalp emojileri koyarak yorum yaptı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın yorum yaptığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti.