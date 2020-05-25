Hülya Avşar cesur pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü! 'Bornoz mu gömlek mi?'

25.05.2020 16:24

Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram'dan yayınladığı cesur pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü. Karantina günlerinde bornozlu paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyen Avşar, bu kez de bornoz gibi görünen bir kıyafetle kamera karşısına geçti. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden oldu. 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın paylaşımında, üzerinde bulunan kıyafetin gömlek mi yoksa bornoz mu olduğu merak konusu oldu.