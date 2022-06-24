Haberler Magazin Videoları Müge Anlı oğlunun şapkasını takıp itirafı yapıştırdı! Evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."

Müge Anlı oğlunun şapkasını takıp itirafı yapıştırdı! Evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."

Müge Anlı oğlunun şapkasını takıp itirafı yapıştırdı! Evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."
24.06.2022 16:48

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:16
Aleyna Tilki arabanın arka...
Magazin 01:37
Karan'a kardeş geliyor! "Kız...
Magazin 00:23
Survivor Nagihan Karadere’nin...
Magazin 01:59
Ceren Benderlioğlu'nun eşini...
Magazin 00:21
Hande Erçel'den bikinili vücut...
Magazin 00:36
Ece Seçkin sınırları zorladı...
Magazin 00:28
Simge Sağın yoga yaptığı...
Magazin 00:15
Hande Erçel eniştesi Caner...
Magazin 00:44
Hakan Hatipoğlu'ndan çok...
Magazin 01:21
Kötü günleri geride bırakan...
Magazin 00:42
Ünlü sunucu Nur Tuğba...
Magazin 07:42
Müge Anlı'dan son dakika...

Müge Anlı'dan sezon finalinde itiraf! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı, Atv canlı yayınında bugün (24 Haziran 2022) sezon finali yaptı. Milyonlarca insana umut olan, birbirinden karmaşık cinayetleri ekip arkadaşları ile birlikte didik didik irdeleyen ve çözüme kavuşturan Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini geçtiğimiz günlerde yayın sırasında duyuran Anlı, "Buradan bir itirafta bulunayım hadi" diyerek yaşadığı bir olayı anlattı.

Magazin Videoları

MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİNDE İTİRAF!

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını son kez bekar olarak sunan Müge Anlı, 'Anneler Günü'nde yaşadığı bir olayı, "Bunu da buradan itiraf edeyim hadi" diyerek anlattı. "Anneler gününde arkadaşlarıma mesaj attım sonra hazırladığımız görseli sosyal medyada paylaştım. Lidya aradı "Anne bugün cumartesi, Anneler Günü yarın" dedi. (gülüyor) Ama o kadar da arkadaşıma mesaj attım kimse de bir şey demedi ki..."

"40 yılda bir paylaşayım dedim... O da olmadı. Biz de bir daha paylaştık "Anneler Günü'nü unutan varsa bugünden hatırlasın" diye. Sonra bir daha sormadan hiçbir şey paylaşmadım. Ne bileyim pazar diye uyanmışım ben..."

Müge Anlı'nın bu itirafı hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.

SON DAKİKA