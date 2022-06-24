Müge Anlı oğlunun şapkasını takıp itirafı yapıştırdı! Evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."

MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİNDE İTİRAF!

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını son kez bekar olarak sunan Müge Anlı, 'Anneler Günü'nde yaşadığı bir olayı, "Bunu da buradan itiraf edeyim hadi" diyerek anlattı. "Anneler gününde arkadaşlarıma mesaj attım sonra hazırladığımız görseli sosyal medyada paylaştım. Lidya aradı "Anne bugün cumartesi, Anneler Günü yarın" dedi. (gülüyor) Ama o kadar da arkadaşıma mesaj attım kimse de bir şey demedi ki..."

"40 yılda bir paylaşayım dedim... O da olmadı. Biz de bir daha paylaştık "Anneler Günü'nü unutan varsa bugünden hatırlasın" diye. Sonra bir daha sormadan hiçbir şey paylaşmadım. Ne bileyim pazar diye uyanmışım ben..."

Müge Anlı'nın bu itirafı hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.