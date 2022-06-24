Müge Anlı oğlunun şapkasını takıp itirafı yapıştırdı! Evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."

Müge Anlı'dan sezon finalinde itiraf! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı, Atv canlı yayınında bugün (24 Haziran 2022) sezon finali yaptı. Milyonlarca insana umut olan, birbirinden karmaşık cinayetleri ekip arkadaşları ile birlikte didik didik irdeleyen ve çözüme kavuşturan Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini geçtiğimiz günlerde yayın sırasında duyuran Anlı, "Buradan bir itirafta bulunayım hadi" diyerek yaşadığı bir olayı anlattı.