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Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı! Güzelliği ile hayran bıraktı!

Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı! Güzelliği ile hayran bıraktı!
18.11.2021 12:49
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Müge Anlı en doğal hali ile sosyal medyada! Güzelliği ile hayran bırakan Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı... 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, Instagram'dan paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isim İstanbul turuna çıktı. Önce Boğaz havası alan ardından da Sultan Ahmet Camii civarında bir fotoğraf paylaşan Müge Anlı, en doğal hali ile adından söz ettirdi.

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