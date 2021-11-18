Müge Anlı en doğal hali ile sosyal medyada! Güzelliği ile hayran bırakan Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı
Müge Anlı en doğal hali ile sosyal medyada! Güzelliği ile hayran bırakan Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı... 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, Instagram'dan paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isim İstanbul turuna çıktı. Önce Boğaz havası alan ardından da Sultan Ahmet Camii civarında bir fotoğraf paylaşan Müge Anlı, en doğal hali ile adından söz ettirdi.
18.11.2021 12:01
- Son Güncelleme: 18.11.2021 12:11
Müge Anlı en doğal hali ile sosyal medyada! Güzelliği ile hayran bırakan Müge Anlı İstanbul turuna çıktı o anları takipçileri ile paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
Aslen Arnavut olan, İstanbul'da dünyaya gelen 47 yaşındaki Müge Anlı verdiği radikal kararla geçtiğimiz yıl şahsi sosyal medya hesabı açtı ve 24 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı.
14 sezondur Atv ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı Instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Son olarak günlük hayatından karelerini paylaşan Müge Anlı, Sarayburnu ve Sultanahmet'ten yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.