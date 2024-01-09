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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:38

Müge Anlı' da ilginç olay! Evli ve çocuklu kadın Halis Güzelordu'yu kaçırdı! Yayına bağlandı: Nikah tarihlerini duyurdu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya kayıplar bulunmaya devam ediliyor. Her bölüm yeni bir kayıp vakasıyla sevenlerini ekran başına kilitleyen Müge Anlı'da bu defa son derece ilginç bir olay işlendi. Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi. Ailesi tarafından 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi. Programa bağlanan Yasemin Hanım'ın söylemleri ise Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı. İşte detaylar...

Müge Anlı da ilginç olay! Evli ve çocuklu kadın Halis Güzelorduyu kaçırdı! Yayına bağlandı: Nikah tarihlerini duyurdu
Müge Anlı' da ilginç olay! Evli ve çocuklu kadın Halis Güzelordu'yu kaçırdı! Yayına bağlandı: Nikah tarihlerini duyurdu

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