Müge Anlı' da ilginç olay! Evli ve çocuklu kadın Halis Güzelordu'yu kaçırdı! Yayına bağlandı: Nikah tarihlerini duyurdu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya kayıplar bulunmaya devam ediliyor. Her bölüm yeni bir kayıp vakasıyla sevenlerini ekran başına kilitleyen Müge Anlı'da bu defa son derece ilginç bir olay işlendi. Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi. Ailesi tarafından 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi. Programa bağlanan Yasemin Hanım'ın söylemleri ise Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı. İşte detaylar...
Her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı. 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı.
Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi. Güzelordu, "Kardeşim hiç evlenmedi. Biz 3 kardeşiz .Annem köyde tekti. Kardeşimi annemin yanına gönderdik daha önce sosyal medyadan bir kadın ile tanışmış, o kadını karakolla gönderdik. Kardeşimin hayatına girecek bir sosyal yaşantıya sahip değildi. Daha sonra kardeşime biz bir evleneceği birisini bulduk. Ancak annem kardeşimin birisi ile konuştuğunu söyledi. " dedi.
"6 KEZ KOCAYA GİTMİŞ"
Sosyal medya bulduğu kişinin eve geldiğini söyleyen annesi ise "Kadın Cuma günü 3 çocuğuyla birlikte geldi. 6 kocaya gitmiş, bana 2 kocaya gittim dedi. Ama bizi kandırıyor. Çocuklarını yanımda terlik ve değnekle dövdü. Bana sen evde misafirsin. Sana oğlunun yüzünü göstermeyeceğim dedi" şeklinde konuştu.