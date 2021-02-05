Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler 'Sende mi Sinem' dedi! Estetikli mi estetiksiz mi?

Son dönemlerde pek çok yeni oyuncu çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri Sinem Ünsal oldu. 27 yaşındaki oyuncu aslında daha önce pek çok projede yer aldı almasına ama asıl çıkışını son dönemde yaptı. Sevimli yüz hatları ile dikkatleri üzerine çekiyor, başarılı oyunculuğu da cabası. Anlaşılan o ki Sinem Ünsal'ı ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz. Sinem Ünsal bu kadar popüler olunca hakkında pek çok detay sosyal medyada yayılıyor. Bunlardan biri de eski hali oldu. Sinem Ünsal'ın eski hali sizi şaşırtacak. Herhangi bir operasyon var mı yok mu yorum sizin.