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Merve Özbey karnı burnunda sahne aldı! Sosyal medya onu konuştu

Merve Özbey karnı burnunda sahne aldı! Sosyal medya onu konuştu
17.06.2022 21:07 - Son Güncelleme: 17.06.2022 21:07

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Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Geçen aylarda ise Merve Özbey'in ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Merve Özbey, karnı burnunda sahne aldı. "Tamamen Arabesk" projesiyle hayranlarıyla buluşan Özbey'i izlemeye gelenler arasında Bengü, Derya Uluğ, Yasemin Sakallıoğlu ve Sinan Akçıl gibi ünlüler de yer aldı. Öte yandan süper minisiyle boy gösteren şarkıcının son hali de dikkat çekti. İşte Merve Özbey'in son hali...

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