Haberler Magazin Videoları Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..

Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..

Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..
17.06.2022 17:40 - Son Güncelleme: 17.06.2022 17:40

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:00
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Magazin 01:50
Kerem Bürsin’den olay poz!
Magazin 01:03
Ebru Şancı’dan olay açıklama:...
Magazin 01:23
Dinçer Çekmez’in Atla Gel...
Magazin 00:16
Yalnızlar teknesi!
Magazin 04:53
Survivor All Star'da adaya...
Magazin 00:53
Hakan Ural’ın annesi bakın kim...
Magazin 00:05
Gülsim Ali yatak odasından...
Magazin 02:48
Seren Serengil'den şok eden...
Magazin 00:13
Algı Eke sınırları zorladı!
Magazin 00:37
Hande Erçel’den Kaan Yıldırım...
Magazin 05:52
Caner Toygar sağlığı hakkında...

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan ve 2006 yılında yayın hayatına 'merhaba' diyen Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' karakterine hayat veren güzel Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Özçelik'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik.

Magazin Videoları
SON DAKİKA