RAMAZAN İMSAKİYE
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Merve Boluğur yine iş başında! 'Analar neler doğruyor'

Merve Boluğur yine iş başında! 'Analar neler doğruyor'
14.04.2021 12:15
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İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine sahnede! Oyunculuğun ardından şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Yapılan eleştirilere aldırış etmeden kendi bildiğini okumaya devam eden Merve Boluğur, sosyal medyada soru-cevap etkinliği yaptı ve verdiği yanıtlarla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği o yanıtlar…


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