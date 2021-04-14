Merve Boluğur yine iş başında! 'Analar neler doğruyor' dedi verdiği yanıtla yine şoke etti

İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine sahnede! Oyunculuğun ardından şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Yapılan eleştirilere aldırış etmeden kendi bildiğini okumaya devam eden Merve Boluğur, sosyal medyada soru-cevap etkinliği yaptı ve verdiği yanıtlarla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği o yanıtlar…

14.04.2021 11:30 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





