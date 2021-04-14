Merve Boluğur yine iş başında! 'Analar neler doğruyor' dedi verdiği yanıtla yine şoke etti
İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine sahnede! Oyunculuğun ardından şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Yapılan eleştirilere aldırış etmeden kendi bildiğini okumaya devam eden Merve Boluğur, sosyal medyada soru-cevap etkinliği yaptı ve verdiği yanıtlarla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği o yanıtlar…
14.04.2021 11:30
- Son Güncelleme: 14.04.2021 12:24
Bir süredir ekranlardan uzak olan anacak sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur yine adından söz ettirdi.
Son dönemlerde şarkıcılığa soyunan ve bu kararını açıklamasının ardından birçok polemiğe neden olan Merve Boluğur bu kez takipçilerine verdiği cevaplarla çok konuşuldu.
YouTube kanalı açarak kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyeler veren Boluğur, Instagram üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde bir erkeğin en çok tutkusuna dikkat ettiğini söyledi
Sürekli sürdüğü kırmızı rujun ise imzası olduğunu dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, hobilerinden de bahsetti. Boluğur, resim yaparken çok keyif aldığını anlattı.
Geçen günlerde sarı perukla poz veren ve takipçilerini ikiye bölen Merve Boluğur, "Siyah saçtan sıkılmıyor musun?" sorusunu "Beyaz sarı istediği geliyor" şeklinde cevapladı.