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Meltem Yılmazkaya'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte Güldür Güldür Mehtap'ının annesi...

Meltem Yılmazkaya'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte Güldür Güldür Mehtap'ının annesi...
25.06.2021 10:05
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Diyanet’ten hac açıklaması!

O hem yetenekli, hem güzel, hem de Türkiye'nin en komik kadınlarından biri... 36 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya hem oyunculuğu hem de güzel sesiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri. Öncesinde pek çok yapımda rol alsa da Meltem Yılmazkaya'nın hayatlarımıza girişi Güldür Güldür ile oldu. Kısa süre önce babasını kaybeden Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de Mehtap karakterine hayat veriyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesi Ayla Akyüz'ü görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği akıl alır gibi değil.


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