Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte Meltem Yılmazkaya'nın annesi

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 6 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Tiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp okudu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında yaratıcı drama dersleri vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu "Aile Saadeti" adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.