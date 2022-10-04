Melisa Ural yırtmaçlı elbisesiyle paylaştı! Sosyal medya onu konuştu: "Annesi gibi asil ve güzel",

Melisa Ural yırtmaçlı elbisesiyle paylaştı! Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir arkadaşının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Melisa Ural, yırtmaçlı yeşil elbisesi ile verdiği pozu yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Melisa Ural'ın son hali çin "Annesi gibi asil ve güzel", "Duru güzellik" yorumları yapıldı. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın güzeller güzeli kızları Melisa Ural...