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Gülsim Ali İlhan beyazlar içinde paylaştı! Güzelliğiyle baş döndürdü

Gülsim Ali İlhan beyazlar içinde paylaştı! Güzelliğiyle baş döndürdü
04.10.2022 18:45 - Son Güncelleme: 04.10.2022 18:46

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Gülsim Ali İlhan beyazlar içinde paylaştı! Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran İlhan, bu kez Instagram'da yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan İlhan, "Çok mutluyum" deyip güzel haberi duyurdu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...

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