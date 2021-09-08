Melisa Döngel beyaz bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya alev aldı...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Döngel, ilk olarak beyaz pareosunu vücuduna sararak günbatımında poz verdi. Deniz kenarında verdiği günbatımı pozuyla 'Plajı podyuma çevirdi' dedirten Döngel, saha sonra ise beyaz bikinisi ile dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımları yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in o paylaşımları....

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