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Haberler Magazin Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Döngel, ilk olarak beyaz pareosunu vücuduna sararak günbatımında poz verdi. Deniz kenarında verdiği günbatımı pozuyla 'Plajı podyuma çevirdi' dedirten Döngel, saha sonra ise beyaz bikinisi ile dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımları yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in o paylaşımları...

08.09.2021 22:33 - Son Güncelleme: 08.09.2021 22:57
Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Döngel, ilk olarak beyaz pareosunu vücuduna sararak günbatımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Melisa Döngel için 'Plajı podyuma çevirmişsin', 'Mankenlere taş çıkartır' yorumları yapıldı.

Melisa Döngel’den cüretkar paylaşımlar! Önce plajı podyuma çevirdi poz verdi sonra beyaz bikinisiyle dans etti sosyal medya sallandı

Fit hali ile tüm dikkatleri üzerine çeken Döngel, formda vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

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