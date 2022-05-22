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Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Ankara havasıyla coştular…

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Ankara havasıyla coştular…
22.05.2022 19:02 - Son Güncelleme: 22.05.2022 19:03

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Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninden görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu. Özellikle Melis Birkan'ın yırtmaçlı gelinliğiyle Ankara Havası oynadığı anlar çok konuşuldu. İşte ünlü çiftin sosyal medyayı ikiye bölen o dansı...

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