Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, bir kaç kez ölümden dönerek sevenlerini endişelendirmişti. Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gördükten sonra yeni haliyle ekranlara dönüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk oluyor. İlk fotoğraflar Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...