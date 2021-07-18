Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile zor günler geçiriyordu ancak kötü günler geride kaldı. 5 kez nikah masasına oturan Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile tatilde. İşte Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızları Yasmin'in havuz keyfi...
18.07.2021 17:33
- Son Güncelleme: 18.07.2021 17:47