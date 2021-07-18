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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile zor günler geçiriyordu ancak kötü günler geride kaldı. 5 kez nikah masasına oturan Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile tatilde. İşte Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızları Yasmin'in havuz keyfi...

18.07.2021 17:33 - Son Güncelleme: 18.07.2021 17:47
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

ONLAR AYRILSALAR DA BERABERLER!

Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Nihal ile Berker olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

Kızları Yasmin ile birlikte sıcak havanın keyfini çıkartan Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil, paylaştıkları bu fotoğrafla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

BODRUM'DA YAKALANDILAR!

Aralarında 14 yaş fark olan ünlü çift Nihal Yalçın ile Berker Güven ilk kez görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

KAPTAN BURAK!

Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile birlikte sezonu Bodrum'da açan oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in tatili sürüyor.