Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ile havuz keyfi! Kızları Yasmin Erbil de yanlarında...

ONLAR AYRILSALAR DA BERABERLER!

Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Nihal ile Berker olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...