Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın yeğeninin doğum gününde yeni sevgilisiyle! Şeyma'dan atak gecikmedi sosyal medya çalkalandı! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin açıklamalarının ardından Şeyma Subaşı, ablası ve Acun Ilıcalı'dan şaşırtan paylaşımlar geldi. Önceki gün Subaşı'nın ablası Kübra, kızı Duru'nun 8. yaş gününü kutladı. Evde düzenlenen organizasyona Acun Ilıcalı ve kızı Melisa da katıldı. Paylaşımlarda dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya detayı gündeme bomba gibi düşerken, Şeyma'dan hamle gecikmedi. İşte gündeme bomba gibi düşen olay!

Meedo'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı cephesinde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

Önceki Gün Şeyma Subaşı'nın ablasından gelen doğum günü paylaşımı dikkat çekti. Kızı Duru'nun 8. yaş gününü kutlayan Kübra Açıl, doğum gününde kız kardeşinin eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etti.

Doğum günü paylaşımlarında ortaya çıkan Çağla Ayça Altunkaya'yı görenler şaşırdı.

Alaçatı'dan gelen paylaşımların ardından Şeyma Subaşı atağa geçti. Ablasının paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı ve kısa sürede takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski eşinin olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.