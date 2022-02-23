Haberler Magazin Videoları Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! "Her şey oğlumuz için" dediler Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! "Her şey oğlumuz için" dediler Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! "Her şey oğlumuz için" dediler Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı
23.02.2022 14:27

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Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! "Her şey oğlumuz için" diyen eski eşler magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil'in en küçük çocuğu olan Ali Sadi kocaman oldu, görenler babası Erbil'e benzetti. Eski eşi Tuğba Coşkun ile Yeniköy'deki bir mekanda geçtiğimiz akşam yemek yiyen Erbil, mekan çıkışı basın mensupları ile sohbet etti. Erbil, "Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okul ile ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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