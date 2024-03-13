İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, ünlü isimler de konuyla ilgili paylaşım yaptılar. Öte yandan kedi Eros için birçok ünlü isim de adalet çağrısında bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu. İcardi sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu.