SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 13:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 13:14

Mauro İcardi'den kedi Eros için adalet çağrısı!

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, ünlü isimler de konuyla ilgili paylaşım yaptılar. Öte yandan kedi Eros için birçok ünlü isim de adalet çağrısında bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu. İcardi sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor”
13.03.2024Çarşamba
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı!
12.03.2024Salı
Canlı yayında hayrete düşüren olay! Konuğundan Müge Anlı'ya: ''Ne olursunuz bana bir kız bulun!''
12.03.2024Salı
Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
12.03.2024Salı
Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
12.03.2024Salı
Bunlar da Var
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu! 00:42
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
13.03.2024Çarşamba
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı 00:54
Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
13.03.2024Çarşamba
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu 00:53
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
13.03.2024Çarşamba
Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor” 00:39
Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı
13.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA