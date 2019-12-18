MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı |Video 18.12.2019 18:09

MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, yarışmanın en çok konuşulan ve en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te son beşe kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi ve eşiyle çok konuşulmuştu. Ancak eviyle ilgili ortaya çıkan bu gerçek herkesi çok şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan'ın günlerce konuşulan lüks villasını aylar önce satışa çıkardığı gün yüzüne çıktı. Mertcan'ın villası için istediği ücret ve evinin içi ise herkesi şaşkına çevirdi.

8,5 MİLYON TL İSTEDİ

Güzide Mertcan'ın bir siteye koyduğu satış reklamının Arapça yazılması dikkat çekti. Güzide'nin evi brüt 1000 metre kare net ise 650 metre kare. Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan evi için 8,5 milyon lira istedi. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.

10 ODA VE HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR

Fenomen yarışmacı Güzide Mertcan'ın çocukları ve eşiyle yaşadığı evinde 10 adet oda bulunuyor. Mertcan yan tarafında helikopter pisti bile bulunan lüks evinin gündem olmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır."