Masterchef Görkem’in ablası Esra Demiral sosyal medya pozlarıyla dillerde! Masterchef 2021'de oldukça sürpriz bir veda yaşandı. Oldukça iddialı bir kadroyla yeni sezona başlayan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef'e ilk haftadan veda eden isim Görkem Demiral oldu. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 23 yaşındaki yarışmacı enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Elenmesiyle herkesi ağlatan Görkem Demiral'ın bir ablası var ki sormayın gitsin. Şu an 200 bine dayanan takipçi sayısıyla kardeşi Görkem'in bile şöhretini gölgede bırakan abla Esra Demiral'ın sosyal medya pozları fena. İşte o pozlar...