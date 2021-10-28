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Masterchef Emre'nin sevgilisi ifşalandı! Pelin ve Rabia ile anılmıştı! İşte Emre Büber'in sevgilisi Iraz

Masterchef Emre'nin sevgilisi ifşalandı! Pelin ve Rabia ile anılmıştı! İşte Emre Büber'in sevgilisi Iraz
28.10.2021 16:25
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Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Pek çok kişi Emre Büber'in, Masterchef yarışmacılarından Rabia ile yakınlaştığını bu yüzden konsantre olamadığını iddia ediyordu ancak gerçek ortaya çıktı. Masterchef Emre'nin gerçek sevgilisinin kıskançlık krizlerine girdiği iddia edildi. Peki Emre Büber'in sevgilisi kim? İşte detaylar...

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