Masterchef Emre Büber'in sevgilisi bakın çıktı aşk aklını aldı! Rabia mı Pelin mi derken sevgilisi ifşa oldu
Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Pek çok kişi Emre Büber'in, Masterchef yarışmacılarından Rabia ile yakınlaştığını bu yüzden konsantre olamadığını iddia ediyordu ancak gerçek ortaya çıktı. Masterchef Emre'nin gerçek sevgilisinin kıskançlık krizlerine girdiği iddia edildi. Peki Emre Büber'in sevgilisi kim? İşte detaylar...
Masterchef Emre Büber durdu durdu, bombayı patlattı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in son haftada performans kaybının nedeninin sevgilisinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edildi. Peki kim bu sevgili? İşte Masterchef'teki aşk bombasının detayları...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada şefleri yaptıklarıyla büyüleyen Masterchef Emre Büber, özel hayatıyla büyük bir ilgi görmüştü. Kısa bir süre önce Pelin ve Emre'nin yakınlaştığına dair iddialar bile gündeme gelmiş hayranlarına büyük bir şok yaşatmıştı.
Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında moodunun düşük olduğu görülen Masterchef Emre'ye Somer Şef, Emre'ye ne olduğunu sormuştu. Masterchef Emre ise konu hakkında bir açıklama yapamamıştı.