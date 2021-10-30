Masterchef Emre Büber’in sevgilisi bakın çıktı aşk aklını aldı! Rabia mı Pelin mi derken sevgilisi ifşa oldu

Masterchef Emre Büber durdu durdu, bombayı patlattı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in son haftada performans kaybının nedeninin sevgilisinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edildi. Peki kim bu sevgili? İşte Masterchef'teki aşk bombasının detayları...