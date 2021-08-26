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MasterChef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı

MasterChef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı
26.08.2021 18:24
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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, MasterChef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'dan cesur paylaşımlar! Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir.Programda da 'Benim hanım Karadeniz kızıdır' dediği Tuğçe Demirbilek Zanna güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Tuğçe Demirbilek Zanna'nın kendine hayran bırakan pozları...


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