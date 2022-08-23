Masterchef Büşra sosyal medyayı paylaşımlarıyla sallıyor!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te artık 18 kişilik ana kadro ve yedek kadro seçmeleri tamamlandı. Finalde adlarının yazılı olduğu ceketi almak için yarışmacılar varlarını yoklarını ortaya döküyor. Ancak yarışmacılar arasında en çok şaşırtan Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte o paylaşımlar…