Haberler Magazin Videoları Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"

Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"

Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"
23.08.2022 16:24 - Son Güncelleme: 23.08.2022 16:25

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Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'a cenazede selfie şoku! O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti. Usta oyuncu Civan Canova 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti. Akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında yaşama veda eden Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törene usta ismin rol arkadaşları başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova'nın cenaze töreninde eski eşi Açelya Akkoyun, selfie çektirmek isteyen bir kadınla zor anlar yaşadı. O anlara sosya medyada da, "Çok ayıp, çok yazık" şeklinde tepki yağdı.

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Oyuncu Civan Canova bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.

Tören sırasında Açelya Akkoyun ile selfi yapmaya çalışan kadın dikkat çekti. Ünlü oyuncu 'Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi' diyerek müsaade istedi.

Açelya Akkoyun'u zor durumda bırakan kadına çevredekiler de "Cenaze yerinde olacak şey mi?" diye tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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