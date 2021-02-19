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Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar
19.02.2021 12:15
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Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile biten ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de aldı. Geçtiğimiz gün kumsaldan paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya yeni pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Kışı yaza çeviren Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımları sosyal medyayı yaktı geçti.


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