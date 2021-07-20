Haberler Video Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen şaşırttı! Başarılı oyuncu bakın nereli çıktı...
20.07.2021 11:55
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Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Oğlu Karan ile sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in memleketleri...


Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yine kendi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında.

Oğlu Karan ile sosyal medyada verdiği pozlarla çok konuşulan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmeni olan Evcen, aslen Samsun'un Bafralıdır. Almanya'da Solingen'de doğmuştur. Burak Özçivit ise Gaziantep'lidir.

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