Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi tesettüre girdi! Büşra Ayaydın'ın itirafları tüyleri diken diken etti 'namaz ne alaka'

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Büşra Ayaydın, 5 yıl önce önce tesettüre girdi. Oyunculuk macerasına Kurtlar Vadisi'nin minik yıldızı olarak başlayan Fatma Büşra Ayaydın geçirdiği büyük değişimle ilgili gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattı. Bir Youtube kanalına konuk olan Büşra Ayaydın, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Büşra Ayaydın'ın bu açıklamalarının ardından Büşra Ayaydın kimdir, hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncularından Büşra Ayaydın 21 yaşında tesettüre girmesinin arkasında yatan gerçeği bir youtube programına anlattı. Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını anlattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın programdaki itirafları...

Katıldığı bir Youtube programında genç isim tesettüre girme hikayesini şu ifadelerle anlattı...

"ARAFTA KALDIĞIMI FARK ETTİM"

21 yaşında tesettüre giren oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. "

"O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda, "Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim. Hür irademle verdiğim bir karar. Belki de hayatımda verdiğim en anlamlı karar. Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için, o ayrı. Ama bir de şöyle bir hakikat var; fani olan şeyler var, baki olan şeyler var."

"Evet ben oyuncuyum, harika bir duygu, insanlar sokağa çıktığımda beni tanıyor. Yaşıtlarım yerimde olmak istiyor. Allah için kazancım da iyi. 23 yaşında pek az gencin yapabileceği yatırımları yaptım. Ama işte para, şöhret ve bu yaşadığımız dünya içimdeki maneviyatı dolduramadı. Bir şeyler hep eksik kaldı. O yüzden de böyle bir karar aldım. Başörtümle ben sanki tamamlandım, çok da memnunum aldığım karardan..."

BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Genç oyuncu 27 Ekim 1994 doğumludur. Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy göstermiştir. Ankara doğumlu olan Büşra Ayaydın aynı zamanda Siccin isimli bir sinema filminde de yer almıştır.