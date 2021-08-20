Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Teşkilat’ın Mete Başkanı Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teşkilat dizinin Mete Başkanı olarak tanınan ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Olayın sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından ünlü oyuncunun sevenleri Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aramaya başladı.

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta (d. 22 Şubat 1964, Konya), Türk oyuncu.

Hayatı

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.