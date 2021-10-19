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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçen günlerde önce Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündem olmuştu. Hafta sonu soluğu Ayvalık'ta alan ünlü oyuncu, zeytin topladı. Biricik'in başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çekilmiş fotoğrafları ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu için "Köylü güzeli Burcu" yorumları yapıldı. İşte Burcu Biricik'in o fotoğrafları...

19.10.2021 18:59 - Son Güncelleme: 19.10.2021 18:59
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran oyuncu, çekimlerin olmadığı hafta sonunda eşi ile tura çıkıp Ayvalık'a gitti.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Hafta sonu soluğu Ayvalık'ta alan ünlü oyuncu, zeytin topladı. Biricik'in başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çekilmiş fotoğrafları ise sosyal medyaya damga vurdu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflar, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Biricik için "Köylü güzeli Burcu"," Şalvar ve tülbent çok yakışmış", "Güzele her şey yakışır" yorumlarında bulundu.

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