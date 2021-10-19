Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Köylü güzeli Burcu şalvarıyla zeytin topladı o hallerine beğeni yağdı
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçen günlerde önce Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündem olmuştu. Hafta sonu soluğu Ayvalık'ta alan ünlü oyuncu, zeytin topladı. Biricik'in başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çekilmiş fotoğrafları ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu için "Köylü güzeli Burcu" yorumları yapıldı. İşte Burcu Biricik'in o fotoğrafları...
19.10.2021 18:59
- Son Güncelleme: 19.10.2021 18:59
Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündem olmuştu.
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran oyuncu, çekimlerin olmadığı hafta sonunda eşi ile tura çıkıp Ayvalık'a gitti.
Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Biricik için "Köylü güzeli Burcu"," Şalvar ve tülbent çok yakışmış", "Güzele her şey yakışır" yorumlarında bulundu.