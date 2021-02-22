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Koronavirüsü yenen şarkıcı Demet Akalın en yakınındakilere tepki gösterdi!

Koronavirüsü yenen şarkıcı Demet Akalın en yakınındakilere tepki gösterdi!
22.02.2021 12:21
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Hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından kendisinin de koronavirüs testi pozitif çıkan Demet Akalın, virüsü yendikten sonra ekranlara geri döndü. Canlı yayında yaşadığı süreçten bahseden şarkıcı, en yakınındaki isimleri hayatından sildiğini söyledi.


"EN YAKINIMDAKİ İSİMLERİ SİLDİM"

"Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık. En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra."

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