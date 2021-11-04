Tadilat sonrası müşteri buldu! Ajda Pekkan 40 milyon TL'lik villasını satıyor

Zekeriyaköy'deki villasını 4 yıl önce satılığa çıkartan Ajda Pekkan, evine 40 milyon lira değer biçmişti. Bir ara Dubaili bir prensin alacağı konuşulan villaya çok teklif gelmiş fakat Ajda Pekkan, 40 milyon liradan bir kuruş aşağı inmemişti.

Evi hala satılıkta olan ve baştan aşağı tadilat yaptıran Ajda Pekkan'a bu kez Arap bir müşteri çıkmış.

Ailesi ile birlikte her sene İstanbul'da tatil yapan Arap iş adamı, Ajda Pekkan'ın evinin fotoğraflarını çok beğenmiş ve görmek istemiş.

Dolardaki artış ile birlikte evin fiyatını uygun bulan bu iş adamı, bakalım evi alacak mı? 4 yıldır oturmadığı bu evi satmak için uğraşan Ajda Pekkan, bu kez fiyatta anlaşırsa bu muhteşem dekorasyonlu evini satmış olacak.