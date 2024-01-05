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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 17:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 17:55

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi de ünlü oyuncuymuş!

Sibel Taşçıoğlu'nun 6 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra kavuşup nikah masasına oturduğu lise aşkı Murat Kolçak Köstendil...

Pembe, Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesidir. Abdullah'la görücü usulü evlenmiş ama ona aşık olmuştur. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibarettir. Evlatlarından, mutluluğu için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadındır.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini Sibel Taşçıoğlu canlandırmaktadır.

1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.

Sibel Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu.

İşte Sibel Taşçıoğlu ve eşi MURAT KOLÇAK KÖSTENDİL...

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