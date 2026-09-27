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Hürrem Sultan kapıya dayandı! Meryem Uzerli'den otelde yan odadaki hayranına sürpriz

Hürrem Sultan kapıya dayandı! Meryem Uzerli'den otelde yan odadaki hayranına sürpriz

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"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, İstanbul'da konakladığı otelde bir hayranıyla bir araya geldi. Yan odadaki misafirin televizyonda kendisinin rol aldığı sahneleri izlediğini fark eden Uzerli, o anları cep telefonuyla kaydederek odanın kapısını çaldı. Oyuncuyu karşısında gören hayranının yaşadığı şaşkınlık ve ikilinin sohbeti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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