Hürrem Sultan kapıya dayandı! Meryem Uzerli'den otelde yan odadaki hayranına sürpriz
"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, İstanbul'da konakladığı otelde bir hayranıyla bir araya geldi. Yan odadaki misafirin televizyonda kendisinin rol aldığı sahneleri izlediğini fark eden Uzerli, o anları cep telefonuyla kaydederek odanın kapısını çaldı. Oyuncuyu karşısında gören hayranının yaşadığı şaşkınlık ve ikilinin sohbeti cep telefonu kamerasına yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin