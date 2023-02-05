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Kısmetse Olur Cansel'in iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle olay oldu

Kısmetse Olur Cansel'in iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle olay oldu
05.02.2023 19:45

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Kısmetse Olur Cansel'in iç çamaşırsız derin yırtmaç pozu olay! Neredeyse frikik veriyordu görenlerin ağzı açık kaldı, "Giymesen de olurmuş" yorumları havada uçuştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda tekrar yayınlanmaya başladı başlamasına ancak 5 yıl önceki yarışmacılar daha fazla konuşuluyor. Değişimleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel Çördük, o döneme dair itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise Cansel Çördük Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak havuz görüntüleriyle şaşkına çeviren Kısmetse Olur Cansel bu kez de derin yırtmacıyla 'pes' dedirtti.

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