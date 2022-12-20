Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir hemen Aybüke ile yakıştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde eski flörtleri Twitter'da örgütlenen Tolga'nın bu kez cinsel içerikli yanıtları ifşa oldu. İşte detaylar...