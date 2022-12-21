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Haberler Magazin Kısmetse Olur Tolga'nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu 'bir de üçlü deneyelim' Tolga Kandemir'e tepkiler çığ oldu yağdı 'bir de bunları ekrana çıkarıyorlar'

Kısmetse Olur Tolga'nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu 'bir de üçlü deneyelim' Tolga Kandemir'e tepkiler çığ oldu yağdı 'bir de bunları ekrana çıkarıyorlar'

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir hemen Aybüke ile yakıştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde eski flörtleri Twitter'da örgütlenen Tolga'nın bu kez cinsel içerikli yanıtları ifşa oldu. İşte detaylar...

21.12.2022 09:19 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:21
Kısmetse Olur Tolga’nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu ’bir de üçlü deneyelim’ Tolga Kandemir’e tepkiler çığ oldu yağdı ’bir de bunları ekrana çıkarıyorlar’

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti. Özellikle damat adaylarından biri olan Tolga'yla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şaşırttı.

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Kısmetse Olur Tolga’nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu ’bir de üçlü deneyelim’ Tolga Kandemir’e tepkiler çığ oldu yağdı ’bir de bunları ekrana çıkarıyorlar’

Kısmetse Olur 5 yılın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle izleyiciyle buluştu.

Kısmetse Olur Tolga’nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu ’bir de üçlü deneyelim’ Tolga Kandemir’e tepkiler çığ oldu yağdı ’bir de bunları ekrana çıkarıyorlar’

YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.

Kısmetse Olur Tolga’nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu ’bir de üçlü deneyelim’ Tolga Kandemir’e tepkiler çığ oldu yağdı ’bir de bunları ekrana çıkarıyorlar’

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de, yakışıklılığıyla ön plana çıkan ve fenomen Aybüke'ye talip olan Tolga oldu.

Kısmetse Olur Tolga’nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu ’bir de üçlü deneyelim’ Tolga Kandemir’e tepkiler çığ oldu yağdı ’bir de bunları ekrana çıkarıyorlar’

Tolga'nın eski flörtleri Twitter'da bir araya gelerek, paylaşımda bulunmuştu.

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