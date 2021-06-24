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'Kıskananlar çatlasın' Kibariye'yi aldatan Ali Küçükbalçık'tan skandal ifadeler! Fena ti'ye alındı! 'Ex aşkların mı?'

'Kıskananlar çatlasın' Kibariye'yi aldatan Ali Küçükbalçık'tan skandal ifadeler! Fena ti'ye alındı! 'Ex aşkların mı?'
24.06.2021 15:17
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Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık ihanetin ardından aşka geldi 'kıskananlar çatlasın' notu fena ti'ye alındı! Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti geçtiğimiz haftalarda yine bir aldatma krizi ile gündeme geldi. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan ve Ali Küçükbalçık olduğu ileri sürülen fotoğraf karesi hakkında Kibariye, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulunmuş ve ikinili sosyal medyada eleştirilmişti. Yaşanan olayların ardından eşi ile fotoğraflar paylaşan Küçükbalçık, kıskananlar çatlasın' notu fena ti'ye alındı. Kibariye ve eşinin yeni pozuna 'Ex aşkların mı?' , 'Kıskananlar mı var ki?' gibi yorumlar yapıldı. İkilinin Birgül Küçükbalçık adında bir kızları var.


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