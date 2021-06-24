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BZÇ'nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor

BZÇ'nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor
24.06.2021 16:18
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İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Bülent Polat'ın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor.


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