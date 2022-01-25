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''Kimle yattın'' Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında bomba iddia! Erkan Özerman ağızları açık bıraktı

''Kimle yattın'' Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında bomba iddia! Erkan Özerman ağızları açık bıraktı
25.01.2022 10:22 - Son Güncelleme: 25.01.2022 10:22

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın'la ilgili bomba sözler! Kıvanç'ın çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke eden Erkan Özerman, açıklamalarıyla bir kez daha şaşkına çevirdi. Güzellik yarışmasına katılan erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen Erkan Özerman Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Bir dönem sevgili olan ikilinden Azra Akın'a sert ifadeler kullanan Özerman "Kıvanç' a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" dedi. İşte detaylar...

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