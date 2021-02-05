Haberler Video Magazin Videoları Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık değişimiyle ağızları açık bıraktı! 20 yaşında genç anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık değişimiyle ağızları açık bıraktı! 20 yaşında genç anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık değişimiyle ağızları açık bıraktı! 20 yaşında genç anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu
05.02.2021 08:59
Ana Sayfa 02:19
Başkan Erdoğan'a dev destek!
Ana Sayfa 00:51
Libya'da geçici yönetim...
Ana Sayfa 34:53
Başkan Erdoğan'dan CHP ve...
Ana Sayfa 11:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 02:10
Rus inşaat mühendisi Şırnak'a...
Ana Sayfa 06:12
Bakandan flaş 1915 Çanakkale...
Ana Sayfa 00:55
Sınırda ele geçirildi! 23...
Ana Sayfa 01:26
Tayland'da yaşayan yoksul...
Ana Sayfa 02:24
Uzman isimden korkutan...
Ana Sayfa 01:50
HDP-CHP bir araya geldi
Ana Sayfa 03:23
FETÖ'cü Serdar Atasoy
Ana Sayfa 01:34
Dev derbide sürpriz tercihler!...

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül kendini yeniden yarattı.


Magazin Videoları