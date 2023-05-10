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Kibariye konserde sahneden düştü! Kibariye düşme anı videosu izle | Video

Kibariye konserde sahneden düştü! Kibariye düşme anı videosu izle | Video
10.05.2023 09:02

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Şarkıcı Kibariye Mersin'de ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğinde sahneden düştü. Yaralanan Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz kazaya dair Kibariye'nin düşme anı videosu cep telefonu ile kaydedildi. İşte korkutan görüntüler...

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Mersin'de bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye, üzerine koşan hayranı nedeniyle sahneden düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Şarkıcı Kibariye, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen 'Romanlar Buluşması' etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden düştü. Yaralanan Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayrıca, Kibariye'nin sahneden düşme anları ise konsere katılan vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

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